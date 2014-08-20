Гинцбург: ВИЧ-инфицированные могут прививаться "Спутником V" в состоянии ремиссии

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что люди, которые инфицированы ВИЧ, могут прививаться от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом он сказал в интервью "РИА Новости".
По его словам, специальные исследования по вакцинации пациентов с ВИЧ-статусом "Спутником V" не проводились, однако, в состоянии ремиссии прививка данным препаратом позволительна.
Специальные исследования мы не проводили, но если человек находится в любой ремиссии, если у него нормальное количество CD4 <…> то он нормальный человек, его надо вакцинировать <…> Это, скажу так, безграмотность тех, кто отказывает, не побоюсь этого слова.
Александр Гинцбург, глава Центра имени Гамалеи
Он отметил, что если у человека с ВИЧ упали CD4 из-за его основного заболевания, то их следует поднять до нормального уровня, а затем прививаться от коронавируса.
Напомним, граждане России, больные ВИЧ, отправили письмо с жалобой главе Министерства здравоохранения РФ Михаилу Мурашко по поводу того, что им отказывают в вакцинации от коронавируса. Авторы обращения отмечают, что некоторых веб-ресурсах медучреждений размещена информация о том, что ВИЧ является противопоказанием к вакцинации. Ведомству предлагают разобраться в данной ситуации.
Ранее в Великобритании стартовали клинические испытания вакцины от ВИЧ.
Фото: pixabay.com
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