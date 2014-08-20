Гинцбург: ВИЧ-инфицированные могут прививаться "Спутником V" в состоянии ремиссии

Специальные исследования по данной ситуации не проводились.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что люди, которые инфицированы ВИЧ, могут прививаться от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом он сказал в интервью "РИА Новости".

По его словам, специальные исследования по вакцинации пациентов с ВИЧ-статусом "Спутником V" не проводились, однако, в состоянии ремиссии прививка данным препаратом позволительна.

Специальные исследования мы не проводили, но если человек находится в любой ремиссии, если у него нормальное количество CD4 <…> то он нормальный человек, его надо вакцинировать <…> Это, скажу так, безграмотность тех, кто отказывает, не побоюсь этого слова. Александр Гинцбург, глава Центра имени Гамалеи

Он отметил, что если у человека с ВИЧ упали CD4 из-за его основного заболевания, то их следует поднять до нормального уровня, а затем прививаться от коронавируса.

Напомним, граждане России, больные ВИЧ, отправили письмо с жалобой главе Министерства здравоохранения РФ Михаилу Мурашко по поводу того, что им отказывают в вакцинации от коронавируса. Авторы обращения отмечают, что некоторых веб-ресурсах медучреждений размещена информация о том, что ВИЧ является противопоказанием к вакцинации. Ведомству предлагают разобраться в данной ситуации.

Ранее в Великобритании стартовали клинические испытания вакцины от ВИЧ.

Фото: pixabay.com