В Сан-Паулу скончался 23-летний спортсмен.

Гибель бразильского мотогонщика во время соревнований попала на видео. Ролик опубликован на YouTube-канале Portal 6. Известно, что трагедия произошла во время серии "Супербайк", проводимой в Сан-Паулу.

На одном из кругов спортсмен потерял управление. Его транспортное средство вылетело за пределы гоночной трассы. После этого молодой человек врезался в металлическую конструкцию. Медики оперативно подъехали на место аварии, но спасти 23-летнего мотоциклиста не смогли. Он скончался на месте от травм.

Организаторы "Супербайка" заявили, что окажут помощь семье погибшего. Они напомнили, что мероприятие проводилось с учетом всех необходимых требований безопасности.

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Фото: Pixabay.com

