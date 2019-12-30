Гергиева заменили другим дирижером в Венской опере из-за опоздания

Театровед считает, что это может привести к международному скандалу.

Петербургский дирижер Валерий Гергиев не смог руководить спектаклем "Лоэнгрин" в Венской опере из-за опоздания. Об этом в эфире "Эха Москвы" сообщил театровед Алексей Парин.

Руководство театра заменило Гергиева, так как он "опоздал в очередной раз". В прошлый раз он задержался на 20 минут, в этот раз его решили не ждать, так как в зале было более двух тысяч человек. Парин считает, что это может привести к скандалу на культурном уровне.

Зрители предположили, что Валерий Гергиев мог опоздать на постановку из-за задержки авиарейса.

Гергиев является художественным руководителем и гендиром Мариинского театра. Также с 2007 по 2015 годы он возглавлял Лондонский симфонический оркестр.

Ранее Гергиев назвал плачевным состояние Театральной площади.

Фото: Мариинский театр