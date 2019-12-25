Эксперимент позволил ученым сформировать калий и натрий.

Геологи раскрывают тайну, окружающую залежи редкоземельных элементов. Специалисты смогли понять, как формируются эти залежи, а также при каких условиях они исчезают. В рамках эксперимента получилось создать элементы. Для этого под давлением нагревались карбонатитовые породы. После этого специалисты постепенно снижали давление и охлаждали их. Полученная в результате реакций смесь состояла из натрия и калия.

Напомним, что редкоземельные элементы представляют из себя 17 отдельных химических элементов. Каждый из них используется в производстве технических аппаратов – начиная от гаджетов и заканчивая автомобилями и космическими спутниками. Данные элементы широко распространены в природе, но они находятся неравномерно. Это увеличивает проблему их добычи из-под земли. Сейчас ученые разрабатывают новые способы добычи полезных ископаемых, которые не будут вредить окружающей природе.

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