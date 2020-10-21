Геологи обнаружили древнюю тектоническую плиту под Канадой

Она сдвинулась вниз в мантию Земли около 40-60 млн лет назад.

Геологи из колледжа естественных наук и математики Хьюстонского университета обнаружили древнюю тектоническую плиту под Канадой. Специалисты считают, что объект мог погрузиться в мантию Земли на окраине Тихого океана между 40 и 60 млн лет назад. Найти плиту на севере страны удалось при помощи томографических изображений мантии. Они аналогичны компьютерной томографии недр Земли.

Снимки размещены в Бюллетене Геологического общества Америки. С их помощью специалисты смогут лучше прогнозировать вулканические угрозы в регионе, а также определять местоположение полезных ископаемых и углеводородов.

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