Генсек кабмина Японии не стал называть конкретных сроков отказа от угля из России

Хирокадзу Мацуно рассказал, что Токио еще не определилось со сроками.

Генеральный секретарь правительства Японии не стал называть конкретных сроков отказа от угля из России. Хирокадзу Мацуно выступил с соответствующим обращением к журналистам утром 11 апреля в рамках брифинга. Он ответил на вопрос прессы о том, когда именно Токио сможет отказаться от импорта угля из России. Ранее кабмин принял такое постановление в рамках санкционного давления на Москву из-за проведения специальной военной операции на Украине.

Мы рассчитываем как можно скорее принять меры по увеличению числа источников энергии, включая возобновляемые, такие как АЭС, а также по диверсификации поставщиков энергоносителей. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Напомним, что еще 8 апреля японский премьер-министр Фумио Кисида объявил общественности о том, что страна намерена постепенно снижать импорт угля из России. После этого чиновники планируют запретить поставки данного энергоресурса от РФ. За 2021 год на российскую долю экспорта угля в Японии пришлось около 11% всего закупаемого за границей ресурса.

Япония считает неприемлемыми высказывания Захаровой о двусторонних отношениях.

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