Япония считает неприемлемыми высказывания Захаровой о двусторонних отношениях

Хирокадзу Мацуно считает, что Москва пытается переложить ответственность за свои действия на Токио.

Япония считает неприемлемыми высказывания российского официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о двусторонних отношениях между Москвой и Токио. Соответствующий комментарий в рамках утреннего брифинга сделал генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. По мнению чиновника, МИД РФ хочет переложить ответственность сложившуюся ситуацию.

Вся происходящее сейчас ситуация - следствие вторжение России на Украину. Позиция России, которая заключается в попытке переложить ответственность на японскую сторону, является совершенно несправедливой и неприемлемой. Хирокадзу Мацуно, генсек кабмина Японии

Чиновник также затронул вопрос возможности введения дополнительных санкций в отношении России вслед за США. Мацуно отметил, что японская сторона примет надлежащие шаги в тесном сотрудничестве с партнерами и союзниками по саммиту G7.

Премьер Японии не считает ошибочной политику в отношении России в последние годы.

Фото и видео: YouTube / s zkey

