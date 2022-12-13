Генсек ООН призвал к ограничениям в интернете

Антониу Гутерриш призвал не распространять ненависть через цифровые платформы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны ввести ограничения в социальных сетях и Интернете. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе памятной церемонии, посвященной Международному дню жертв Холокоста, проводимого на площадке Генеральной Ассамблеи Всемирной организации. Эксперт пояснил, что эти меры необходимы для того, чтобы национальные правительства, государственные регуляторы и компании могли самостоятельно устанавливать ограничения для предотвращению ненависти и лжи в онлайн-среде. Эксперт полагает, что на текущий момент многие уголки Сети можно назвать токсичными хранилищами "ненависти и злобной лжи".

Я обращаюсь со срочным призывом ко всем, кто имеет влияние в информационной экосистеме, - к регуляторам, политикам, технологическим компаниям, СМИ, гражданскому обществу и правительствам. Остановите ненависть. Установите ограничения. Соблюдайте их. Антониу Гутерриш, генсек ООН

В ООН рассчитывают на принятие кодекса поведения для пользователей, что позволит обеспечить целостность публичной информации. По словам генсека, нельзя позволять старой ненависти найти новые выходы к публике через цифровые площадки.

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Фото и видео: YouTube / ONU Brasil