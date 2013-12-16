Генсек ООН назвал продление ДСНВ шагом к снижению риска ядерной катастрофы

Гутерриш записал обращение для мемориальной церемонии в Хиросиме.

Генеральный секретарь ООН назвал продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений шагом к снижению риска ядерной катастрофы. Такое заявление Антониу Гутерриш сделал в видеообращении, записанном для церемонии памяти жертв в Хиросиме. Сегодня в Японии состоятся мемориальные события, связанные с трагедией 6 августа 1945 года, когда США сбросили на страну атомную бомбу.

Глубоко обеспокоен отсутствием прогресса в достижении цели безъядерного мира. Ядерные державы в последние годы провели модернизацию оружия, развязав новую гонку вооружений. Однако решения РФ и США продлить ДСНВ и начать диалог по контролю над вооружениями стали первыми шагами к снижению риска. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Церемония в Хиросиме проводится в усеченном формате из-за пандемии коронавируса. В мероприятиях заявлено 800 человек, включая дипломатов и официальных лиц из 80 стран мира. Генеральный консул Осаки Александр Терских представляет в Хиросиме Россию.

В Японии минутой молчания почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы.

Видео: United Nations

