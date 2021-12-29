В ОДКБ увидели опасность в гуманитарном кризисе Афганистана

По оценкам ООН, сейчас в Афганистане голодают около девяти миллионов человек.

Углубление гуманитарного кризиса в Афганистане представляет угрозу для стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом в эфире телевизионного канала ОНТ заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

По его словам, на территории этой страны в настоящее время существует большой риск роста активности бандформирований, незаконной торговли оружием и наркотическими веществами. Зась считает, что причиной этого является вывод войск Соединенных Штатов с территории Афганистана, и как следствие – гуманитарный кризис.

Мы проводим определенную работу по укреплению наших южных рубежей, прежде всего границы Таджикистана с Афганистаном. Конечно, очень многое будет зависеть от того, насколько успешными будут действия в Афганистане по преодолению гуманитарного кризиса. Станислав Зась, генсек ОДКБ

Он отметил, согласно оценкам Организации объединенных наций, сейчас в Афганистане голодают около девяти миллионов человек, недоедает – около половины населения страны. Зась уверен, что этот фактор также влияет на рост активности террористических групп. Генсек подчеркнул, ОДКБ не является гуманитарной организацией, однако ее страны-члены "оказывают поддержку в преодолении этого кризиса гуманитарного".

Ранее в Брюсселе антиковидные протесты завершились беспорядками.

Видео: Youtube / Телеканал ОНТ