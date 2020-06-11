Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о давлении со стороны бывшего президента страны Петра Порошенко и его однопартийцев. Об этом пишет агентство "РИА Новости".
Так Венедиктова прокомментировала тот факт, что Порошенко вместе с соратниками, адвокатами и охранниками пришёл в офис Генерального прокурора. Она рассказала, что все они ворвались в её кабинет и повредили некоторые вещи охраны.
Венедиктова отметила, что все требования и указания Порошенко относительно досудебного следствия по его делу противоречат закону.
Ранее Генпрокуратура Украины предъявила новое обвинение Порошенко.
Видео: Youtube/ Телеканал ZIK
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