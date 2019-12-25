Генпрокурор Украины хочет "зацементировать" должность своему преемнику

Ирина Венедиктова рассказала об идее законопроекта.

Генеральный прокурор Украины хочет "зацементировать" должность своему преемнику. Об этом в эфире местного телеканала "1+1" рассказала Ирина Венедиктова. Она объяснила, что следует принять закон, который не позволит депутатам Верховной Рады уволить ее преемника. Сейчас генпрокурора можно назначить и снять с должности с согласия парламента. Если спикеры Рады выразят недоверие чиновнику, это будет означать его отставку.

У меня есть идея законопроекта. Действительно у нас должен быть независимый генеральный прокурор. Президент должен вынести кандидатуру в зал. Парламент должен поддержать эту кандидатуру. Но снять парламент по политическим мотивам не может Ирина Венедиктова, генпрокурор Украины

Эксперт считает, что генпрокурор должен иметь гарантии профессиональных свобод, чтобы "делать все, что угодно".

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