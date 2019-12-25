В Госдуму внесли проект о запрете демонстрации изображений нацистов

Исключение сделают для случаев демонстрации, которые формируют негативное отношение к нацизму.

В Государственную думу внесли проект о запрете демонстрации изображений нацистов. Соответствующий документ появился в базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает запретить демонстрацию лиц, признанных виновными в совершении преступлений по решению Нюрнбергского трибунала. Также, предлагают депутаты, необходимо запретить демонстрировать нацистов, признанных виновными в преступлениях приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов.

Как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесённых в Великой Отечественной войне жертвах. цитата из пояснительной записки к законопроекту

Исключение сделают для случаев демонстрации, которые формируют негативное отношение к нацизму. Также должны отсутствовать признаки оправдания или пропаганды идеологии.

Ранее Генпрокурор предложил закрепить в законе понятие геноцида народов СССР в годы ВОВ.

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