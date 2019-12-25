В Госдуму внесли проект о запрете демонстрации изображений нацистов

В Государственную думу внесли проект о запрете демонстрации изображений нацистов. Соответствующий документ появился в базе данных нижней палаты парламента.
Законопроект предлагает запретить демонстрацию лиц, признанных виновными в совершении преступлений по решению Нюрнбергского трибунала. Также, предлагают депутаты, необходимо запретить демонстрировать нацистов, признанных виновными в преступлениях приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов.
Как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесённых в Великой Отечественной войне жертвах.
цитата из пояснительной записки к законопроекту
Исключение сделают для случаев демонстрации, которые формируют негативное отношение к нацизму. Также должны отсутствовать признаки оправдания или пропаганды идеологии.
Ранее Генпрокурор предложил закрепить в законе понятие геноцида народов СССР в годы ВОВ.
Фото: pixabay.com
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