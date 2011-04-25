Genesis представила новый электрический кроссовер Electrified GV

Модель показана публике на автосалоне в Гуанчжоу.

Автомобильный производитель Genesis презентовал в Китае новый электрический кроссовер Electrified GV. Церемония состоялась в рамках автосалона в городе Гуанчжоу. По сравнению со стандартной моделью транспортное средство получило особые экстерьерные черты, а также экологически чистые материалы при отделке в салоне. Преимуществом версии стала 490-сильная двухмоторная мощная установка.

GV70 можно узнать по слегка измененным бамперам, другим колесным дискам, отсутствию выхлопных патрубков, а также решетке для радиатора.Последняя выполняет исключительно декоративную функцию. За ней находится порт для зарядного кабеля.

Разработчики заметили, что емкость аккумулятора и максимальная скорость позволяет разгоняться автомобилю до 100 километров в час а 4,5 секунды. Без подзарядки кроссовер проедет свыше 500 километров.

Гибридный кроссовер Kia 2023 Sportage дебютировал в США.

Фото и видео: YouTube / Genesis_worldwide