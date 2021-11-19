Гибридный кроссовер Kia 2023 Sportage дебютировал в США

Модель имеет три комплектации.

Гибридный кроссовер Kia 2023 Sportage дебютировал на автомобильной выставке в Лос-Анджелесе. Производитель расширил собственную линейку новой моделью, имеющей 1,6-литровый двигатель. Силовая установка работает при помощи турбонаддува вместе с электрическим двигателем. Мощность последнего достигает 60 л.с. Он обладает шестиступенчатой коробкой передач.

Разработчики уточнили, что выбросы углекислого газа от машины сократятся почти на 40% по сравнению с предыдущей моделью. Продаваться модель будет в трех вариациях. Базовый LX будет поставляться на рынок с передним или полным приводом, а комплектации EX и SX-Prestige окажутся доступны только с полным приводом.



Известно, что салон автомобиля Sportage Hybrid оснащен двумя изогнутыми панорамными дисплеями, 12,3-дюймовой приборной панелью и 12,3-дюймовым сенсорным экраном. Версия EX предлагает водителю возможность использовать эко-кожу.

Kia в Лос-Анджелесе представила флагманский электрический кроссовер EV9.

Фото и видео: YouTube / The Motoring Realm