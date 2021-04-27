Генеральный прогон "Алых парусов" пройдет в ночь на 24 июня

Посмотреть на шоу можно с разных локаций: Дворцовая и Университетская набережные, набережная Лейтенанта Шмидта, Троицкий, Дворцовый, Благовещенский и Биржевой мосты.

В ночь на пятницу, 24 июня, пройдет генеральная репетиция праздника выпускников "Алые паруса". Она начнется 23 июня в 20:00 и закончится 24 июня в 04:50, передают в пресс-службе Смольного.

Посмотреть на шоу можно с разных локаций: Дворцовая и Университетская набережные, набережная Лейтенанта Шмидта, Троицкий, Дворцовый, Благовещенский и Биржевой мосты.

Напомним, что с 21 июня начнут перекрывать улицы Петербурга из-за "Алых парусов". Так, Дворцовый мост перекроют 20 июня с 20:00 до 1:00 22 июня. Также он будет перекрыт c 20:35 23 июня до 01:10 24 июня и с 12:00 24 июня до 15:00 25 июня и перекрестки Университетская набережная — съезды с Дворцового моста и Дворцовый проезд — Дворцовая набережная — Адмиралтейская набережная.

Ранее стало известно, кто станет хедлайнерами на "Алых парусах". На сцене выступят Миа Бойко, Ваня Дмитриенко, Люся Чеботина и другие.

Фото: Piter.tv