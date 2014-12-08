Генеральный директор ТГК-2 Пинигина арестована

Надежда Пинигина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и уклонении от налогов.

Генеральный директор ТГК-2 Надежда Пинигина арестована до 17 апреля 2021 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Ломоносовского районного суда города Архангельска. Известно, что фигурантка расследования обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и сокрытие налогов (часть 3 статьи 285 и статья 1992. УК РФ). Следствие полагает, что это привело к нарушению системы энергетическом безопасности в регионе на общую сумму в 350 млн рублей.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения Пинигиной - заключение под стражу сроком на два месяца источник ТАСС

Следователи рассказали, что также уголовные дела возбуждены против должностных лиц из руководства компаний АО "Архоблэнерго" и ПАО "ТГК-2". В период с 2018 по 2020 года они создали угрозу для энергетической безопасности Архангельской области. ТГК-2 получила отрицательный финансовый результат при убытке в более чем 290 млн рублей. При этом кредиторская задолженность была искусственно повышена до более чем одного млрд рублей. Это сформировало бюджетную задолженность по налогам и страховым взносам в размере более 140 млн рублей.

ФСБ задержала глав энергетических компаний Архангельской области.

Фото: Piter.tv