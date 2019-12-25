В Москве задержали гендиректора ТГК-2 Надежду Пинигину. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.
Пинигина подозревается в совершении экономических преступлений.
источник "Интерфакса"
По его словам, Пинигину в ближайшее время будут этапировать в Архангельск. Ей инкриминируют злоупотребления должностными полномочиями, а также уклонение от уплаты налогов.
В нескольких регионах России ведутся оперативно-следственные мероприятия.
Ранее мы писали, что в Армении задержали лидера оппозиционного движения "Вето".
Фото: pixabay.com
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