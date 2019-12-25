Пинигину в ближайшее время будут этапировать в Архангельск.

В Москве задержали гендиректора ТГК-2 Надежду Пинигину. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

Пинигина подозревается в совершении экономических преступлений. источник "Интерфакса"

По его словам, Пинигину в ближайшее время будут этапировать в Архангельск. Ей инкриминируют злоупотребления должностными полномочиями, а также уклонение от уплаты налогов.

В нескольких регионах России ведутся оперативно-следственные мероприятия.

Ранее мы писали, что в Армении задержали лидера оппозиционного движения "Вето".

Фото: pixabay.com