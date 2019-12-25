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В Москве задержали гендиректора ТГК-2 Надежду Пинигину
Сегодня, 13:10
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matveyvn

В Москве задержали гендиректора ТГК-2 Надежду Пинигину

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Пинигину в ближайшее время будут этапировать в Архангельск.

В Москве задержали гендиректора ТГК-2 Надежду Пинигину. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

Пинигина подозревается в совершении экономических преступлений.

источник "Интерфакса"

По его словам, Пинигину в ближайшее время будут этапировать в Архангельск. Ей инкриминируют злоупотребления должностными полномочиями, а также уклонение от уплаты налогов.

В нескольких регионах России ведутся оперативно-следственные мероприятия.

Ранее мы писали, что в Армении задержали лидера оппозиционного движения "Вето".

Фото: pixabay.com

Теги: задержания, пинигина, тгк-2
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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