Генерал-лейтенант рассказал, когда украинские ВВС потеряют боеспособность

Сергей Дроздов напомнил, что Киев не сможет вечно модернизировать авиационный парк.

Генерал-лейтенант рассказал в интервью "РБК-Украина", когда украинские ВВС потеряют боеспособность. По мнению эксперта, Киев за все время независимости (с 24 августа 1991 года) не получил на вооружение ни одного боевого самолета. Это говорит о том, что парк военной авиационной техники в стране устарел и нуждается в модернизации.

Речь идет как о моральном, так и физическом старении техники, потому что сейчас мы защищаем воздушные границы нашего государства на образцах техники, которые были выпущены от 1968 до 1991 года…Рано или поздно, вероятно лет через десять, столкнемся с проблемой, что самолеты не смогут выполнять поставленные задачи Сергей Дроздов, генерал-лейтенант

По словам эксперта Сергея Дроздова, сейчас у украинских военных находятся самолеты, которым от 52 лет. Ударная, истребительная и разведывательная авиация представлена моделями Су-25, Су-24М, МиГ-29, Су-27, Су-24МР. Эксперт напомнил, что обновление бортов невозможно проводить вечно, так как происходит физическое разрушение двигателей, устройств, планера.

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