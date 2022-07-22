Генерал Ванхерк: Россия и Китай не планируют напрямую атаковать США

Американский военные оценил возможности РФ в военной сфере.

Американский генерал, глава Северного командования Вооруженных сил США Глен Ванхерк полагает, что Россия и Китай не планируют напрямую атаковать Америку. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках выступления на ежегодном форуме безопасности в Колорадо, организованного Аспенским институтом. Спикер счел невозможным внезапную и непосредственную атаку на территорию СШ со стороны Москвы или КНР. Однако он допустил, что в кризисное время эти два государства захотят нарушить функционирование критически важной инфраструктуры для Вашингтона.

Я не считаю, что Китай и Россия намерены внезапно атаковать нас кинетическими средствами — это не то, чего я боюсь и во что верю. Однако я считаю, что во времена кризиса они могут попытаться нарушить нашу деятельность. Глен Ванхерк, генерал США

Американский представитель отметил, что значительная часть важной инфраструктуры для страны находится не под управлением Пентагона, а также не в федеральной собственности США. Глен Ванхерк оценил российские возможности в оборонной сфере как высокие. Генерал считает "существенными" возможности РФ в области как обычных видов вооружений, так и оружия большой дальности.

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Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute

