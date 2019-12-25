Генерал США Ванхерк сообщил о значительных возможностях РФ в вооружениях дальнего действия

Представитель НОРТКОМ назвал Россию угрозой для безопасности США.

Американский генерал Глен Ванхерк сообщил о значительных возможностях РФ в вооружениях дальнего действия. Соответствующее заявление глава Северного командования (НОРТКОМ) Вооруженных сил США и глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сделал в рамках выступления на ежегодном форуме по безопасности в Колорадо, проводимого Аспенским институтом.

Я хотел бы сказать пару слов о России. Я мог бы сказать, что в плане обычных вооружений, вооружений большой дальности действия они располагают значительными возможностями. Это угроза, которая беспокоит меня. Глен Ванхерк, генерал США

Военный заметил, что не стоит недооценивать российских представителей. При этом генерал не думает, что китайская сторона находится на подъеме своих сил. Однако при этом у Китая есть стремление к формированию конкуренции с Вашингтоном на равных.

Генерал Ванхерк: Россия и Китай не планируют напрямую атаковать США.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute

