Генерал СБУ призвал Зеленского не мечтать о танках на Красной площади

Василий Вовк оценил опасность, исходящую от таких мечт президента.

Генерал-майор СБУ призвал Зеленского не мечтать о танках на Красной площади. Об этом в эфире местного телеканала "НАШ" журналистам отметил бывший руководитель Следственного управления Совета по национальной безопасности страны Василий Вовк. По мнению специалиста, такие мечты со стороны президента следует считать опасными.

Я тоже патриот Украины и понимаю, где опасность. И я не признаю этих супер-патриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам и больше ничего не делают, и говорят: "На войну! Мы победим, мы дойдем до Урала". А руководство говорит: "Мы на танках пройдемся по Красной площади". Василий Вовк, генерал-майор СБУ

Аналитик уточнил, что в текущей ситуации действующий президент Украины не может рассчитывать на то, что его примет российский коллега Владимир Путин. Вовк полагает, что в "эту каденцию" глава РФ не хочет встречаться с киевским лидером в "нормандском формате".

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Фото: YouTube / Українська правда