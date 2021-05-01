Генерал Реймонд: "РФ и Китай разработали оружие для уничтожения спутников США"

Подобную оценку Реймонд уже приводил в начале марта.

Россия и Китай разработали оружие, которое может нарушить работу или уничтожить спутники США. Такое заявление в интервью газете Washington Post сделал командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд.

Подобную оценку Реймонд уже приводил в начале марта: тогда он заявлял, что возможности РФи Китая в космическом пространстве вызывают опасения у штатов.

Космос – это сфера боевых действий, такая же, как воздух, земля и море, и это то, что действительно материализовалось за последние несколько лет. Джон Реймонд, командующий Космическими силами США генерал-майор

Он отметил, что США должны сделать все, чтобы "не попасть в данный конфликт", а космос должен быть безопасен для всех.

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