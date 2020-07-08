Генерал Ходжес заявил, что английский язык приблизит Украину к членству в НАТО

Экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес дал совет военным Украины, который помог бы приблизить страну к членству в НАТО. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "Исландия".
Ходжес подчеркнул, что офицерский состав войск Украины необходимо обновить молодыми военными, владеющими английским языком.
Офицеры, которым необходимо предоставлять возможность изучать английский язык, поскольку они будут выполнять все больше и больше операций с западными вооруженными силами, особенно, если мы продолжаем двигаться к членству в НАТО.
Бен Ходжес, экс-командующий войсками США в Европе
По словам американского генерала, если офицеры смогут разговаривать на английском языке, то это окупит огромные дивиденды.
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Видео: YouTube / ISLND TV
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