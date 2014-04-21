"Это надо исправить": генерал НАТО высказался об украинцах в Европе

Бен Ходжес призвал Украину действовать решительнее.

Украинцев, пребывающих на территории стран Европейского союза, нужно направить на передовую линию фронта. Такое мнение огласил в эфире издания Kyiv Post отставной американский генерал, экс-генерал Североатлантического военного альянса Бен Ходжес. Иностранный специалист заметил, что сейчас киевскому режиму важно увеличить численность собственной армии. Однако, по словам офицера США, Украина не предпринимает для этого необходимых действий, юридических и финансовых шагов.

У вас много людей, миллионы женщин и мужчин призывного возраста, которые могли бы служить в армии. Но вместо этого они в Германии, Польше, Румынии и на самой Украине. Они должны служить. Это нужно исправить. Бен Ходжес, экс-генерал НАТО

Напомним, что на Украине с 18 мая вступил в силу закон об усилении всеобщей мобилизации. Документ обязывает всех военнообязанных лиц страны в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свою информацию в военкомате.

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Фото и видео: YouTube / Kyiv Post