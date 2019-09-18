"Стройтрансгаз" возглавил бывший вице-губернатор Петербурга Лавленцев

Бывший гендиректор, Игорь Забиран, перешел на должность замглавы.

В АО "Стройтрансгаз" произошли кадровые перестановки. Как следует из сообщения на сайте компании, гендиректором организации стал бывший вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев. Такое решение было принято на Совете директоров общества 26 октября, в должность Лавленцев вступил днем позже.

Известно, что ранее Лавленцев купил долю в предприятии и стал совладельцем компании. Игорь Забиран, уже бывший гендиректор "Стройтрансгаза", перешел на пост замглавы организации.

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Фото: @lawlentsev / Twitter