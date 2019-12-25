Гендиректор завода арестован по делу о хищении при ремонте "Адмирала Кузнецова"

Должностное лицо подозревают в присвоении 45 млн рублей.

Генеральный директор мурманского завода арестован по делу о хищении при ремонте авианесущего крейсера "Адмирала Кузнецова". Ранее журналисты сообщили, что полиция провела не менее десяти обысков в акционерном обществе "10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод", а также по местам жительства руководящего состава организации. Основанием для этого послужило возбужденное уголовное дело против главы предприятия. Его заподозрили в хищении 45 млн рублей, направленных на восстановление корабля ВМФ России.

Арестован на два месяца решением Октябрьского районного суда города Мурманска. пресс-служба инстанции

Напомним, что российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" - крупнейший корабль и единственный авианосец ВМФ РФ. Он находится на вооружении Северного флота. На собственной палубе и подпалубном пространстве корабль может нести 26 самолетов и 24 вертолета.

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Фото: Минобороны России