Гендиректор ресторана получил только штраф за отравление сотни выпускников Петербурга

Мужчина отделался за испорченный праздник 500 тыс. рублей.

Гендиректор ресторана Grand Bianсo, где 112 школьников отравились во время празднования выпускного, получил наказание. Его оштрафовали на 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

На судебном заседании изучили дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ресторане. Обвинение предъявлено гендиректору компании "Торговый комплекс "Арсенал трейд". По версии следствия, начальник не проконтролировал сотрудников, которые работали, нарушая санитарные нормы. В биологическом материале некоторых сотрудников нашли золотистый стафилококк.

Дети отравились в июне 2023 года на выпускном. Они ели оливье и рыбу.

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