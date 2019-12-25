В Петербурге собираются построить 89 станций метро за 27 лет: где они будут

Генплан определяет концепцию развития города. Местоположение каждой станции еще точно предстоит определить, а также провести слушания с жителями.

Власти Петербурга отразили в новом Генплане города 89 новых станций метро. Генплан рассчитан до 2040 года с прогнозом до 2050 года. Показываем, где они могут появиться. Некоторые станции могут поменять свое название.

По словам спикера ЗакСа Александра Бельского, благодаря Генеральному плану горожане смогут понять, стоит ли им ждать станции метро около своего дома в ближайшие десятилетия.

Напомним, что сегодня заключительный день, когда можно скачать экспозицию проекта. А предложения и замечания комитет по градостроительству принимает до 10 августа включительно.

Недалеко от Левашово собираются построить станцию "Осиновая Роща". Вместе с "Парголово" и "Академгородком", который появится рядом с Нижнем Суздальским озером, она станет продолжением "зеленой" линии метрополитена. В соседнем Приморском районе должны открыться станции "Коломяжская" и "Каменка". Первая, несмотря на свое название, по факту будет располагаться севернее муниципального округа Коломяги.

Также в Приморском районе по плану строительство станций "Парашютная" (около Парашютной улицы), "Планерная" - "Шуваловский проспект", "Туристская". Порадовать собираются также жителей Конной Лахты и Лахты. Метро может появиться даже в Юнтолово.

Восточнее, но уже в Красногвардейском, намечено открытие станции "Ручьи" с двумя вестибюлями, а также "Пискаревка" с двумя вестибюлями. Недалеко будет построена "Арсенальная". Южнее новые станции появятся около Полюстровского парка, на проспекте Энергетиков, около Большеохтинского моста, а также в другой стороне района, на границе Ленобласти. Без станций не останется и центральная часть города. Станцию хотят построить прямо около здания правительства Петербурга.

В Невском районе будет две станции "Дальневосточный проспект" недалеко от Володарского моста, а также второй вестибюль "Елизаровской". Во Фрунзенском районе расположатся три новых станции, в частности, "Фарфоровская" около железной дороги. Также будет проложен тоннель к будущей станции "Кудрово". На карте она не отмечена, так как находится в Ленобласти.

На Васильевском острове — "Морской фасад, "Гавань", "Василеостровская - 2", "Большой проспект" ("Горный институт"). Первые две собираются открыть к 2030 году. На другом берегу Большой Невы — "Театральная" с двумя вестибюлями. На данный момент там завершены основные горнопроходческие работы.

Целый ряд новых станций метро планируется на юго-западе города. "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная" должны открыться в 2029 году.

Интересно то, что для "Проспекта Маршала Жукова" и "Александрино" в Кировском районе будет создана отдельная ветка, состоящая всего из двух станций.

Фото: Piter.tv, КГА