Сукачев "обалдел" от первого концерта Шнурова

Рок-музыкант вспомнил, каким был когда-то лидер группы "Ленинград".

Гарик Сукачев поделился своим мнением о творчестве Сергея Шнурова. Оказалось, что музыкант "обалдел" от первого концерта группы "Ленинград". Об этом пишут "Известия".

Сукачев вспомнил, что в самом начале творческого пути Шнуров играл на контрабасе. "Он был худощавым, лысым, скромным человеком, лицо которого украшали небольшие усики", - заявил артист.

Музыканты нашли общий язык и подружились. Сукачев рассказал, что лидер "Ленинграда" подарил ему кассету, которую они с супругой заслушали буквально до дыр. Шнуров стал для артиста человеком, мотивирующим на занятия музыкой.

Группа "Ленинград" была создана в 1997 году. Автором большинства песен стал ее лидер Сергей Шнуров. Отличительной чертой музыкантов стали композиции бытовой тематики с большим количеством нецензурной лексики. Весной 2019 года стало известно о распаде группировки.

Ранее мы писали, что Шнуров не исключил смену солиста группы "Ленинград".

Видео: YouTube / patriziy, IGORSUKACHEV, StarPro