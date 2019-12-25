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Гарик Харламов озвучит Волка в новом "Ну, погоди!"
Сегодня, 9:57
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Alena_Zinovieva

Гарик Харламов озвучит Волка в новом "Ну, погоди!"

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Первую серию покажут уже этой зимой.

Резидент Comedy Club Гарик Харламов станет голосом Волка в перезапуске "Ну, погоди!". Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что "Союзмультфильм" уже заключил договор с юмористом. По слухам, Гарик своей новой роли рад. Он заявил, что вписался в проект с "большим удовольствием".

Первую серию мультика покажут уже этой зимой. Создатели проекта заявили, что это будет не прямым продолжением классики, а актуальным прочтением знакомого всем "Ну, погоди!".

Авторы проекта утвердили новый визуальный образ Волка – его поправили после критики в сети. В 3D также нарисовали Зайца. В сериале появятся новые персонажи второго плана – барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Планируется выход 52 серий.

Ранее мы писали, что в новой серии "Простоквашино" жители деревни готовятся к Олимпиаде.

Фото: Mash

Теги: гарик харламов, ну погоди, союзмультфильм
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура,

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