Гарик Харламов озвучит Волка в новом "Ну, погоди!"

Первую серию покажут уже этой зимой.

Резидент Comedy Club Гарик Харламов станет голосом Волка в перезапуске "Ну, погоди!". Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что "Союзмультфильм" уже заключил договор с юмористом. По слухам, Гарик своей новой роли рад. Он заявил, что вписался в проект с "большим удовольствием".

Первую серию мультика покажут уже этой зимой. Создатели проекта заявили, что это будет не прямым продолжением классики, а актуальным прочтением знакомого всем "Ну, погоди!".

Авторы проекта утвердили новый визуальный образ Волка – его поправили после критики в сети. В 3D также нарисовали Зайца. В сериале появятся новые персонажи второго плана – барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Планируется выход 52 серий.

Ранее мы писали, что в новой серии "Простоквашино" жители деревни готовятся к Олимпиаде.

Фото: Mash