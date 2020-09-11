Галкин высмеял Лукашенко и "перехваченные Минском разговоры"

Юморист создал пародию на диалог между Путиным и Лукашенко.

Максим Галкин высмеял Александра Лукашенко и "перехваченные Минском разговоры". Телеведущий в собственном Instagram-аккаунте выложил пародию на разговор между Владимиром Путиным и белорусским политиком.

В образе Лукашенко Галкин заявил, что спецслужбам республики удалось получить запись первых слов оппозиционера Алексея Навального, когда тот вышел из комы в немецкой больнице.

Срочно заберите меня отсюда! Здесь ужасная медицина! Все плохо. Рубли поменять очень сложно. Люблю Путина. Хочу домой "перехваченное" сообщение Алексея Навального

В ответ на это "президент России" ответил, что информация Лукашенко звучит неправдоподобно. В ответ на это белорусский лидер также предложил российскому коллеге делиться информацией. Он сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель заказывает пиццу с сыром и грибами. По словам "Лукашенко", это может быть шифром.

И дальше: "Добавьте грибов". Она же говорит прямым текстом: "Добавьте!". Это значит: навалите. Навалите — это подразумевается Навальный. А грибы — это отравление пародия Максима Галкина

Газманов рассказал, чем наградили его путаны.

Видео: Instagram / maxgalkinru