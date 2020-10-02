Гай Ричи снимет сериал по мотивам фильма "Джентльмены"

Актерский состав нового проекта пока не раскрывается.

Miramax TV приступил к созданию сериала "Джентльмены", основанного на одноименном фильме. Режиссером и сценаристом выступит Гай Ричи, который создал полнометражную версию. Об этом сообщает издание Deadline.

Отмечается, что "Джентльмены" изначально задумывались как телесериал, однако потом Гай Ричи решил снять фильм. Актерский состав нового проекта пока не раскрывается.

Сюжет полнометражной версии рассказывает об одном ушлом американце, который со студенческих лет приторговывал наркотиками, а теперь разбогател, придумав схему нелегального обогащения с использованием поместий обедневшей английской аристократии.

Однажды к правой руке американца Рэю приходит пронырливый журналист и предлагает купить киносценарий. В нем подробно описаны все преступления криминального босса при участии партнера-еврея, китайской диаспоры, чернокожих спортсменов и даже русского олигарха.

В фильме "Джентльмены" сыграли Мэттью МакКонахи, Хью Грант, Джереми Стронг, Колин Фаррелл, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг и другие актеры. Картина вышла в прокат в 2019 году и собрала 115 млн долларов при бюджете 22 млн долларов.

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Видео: YouTube / iVideos