В межотопительном сезоне 2021 года предприятие проверит свыше 4700 км тепловых сетей на собственном балансе.

ГУП "ТЭК СПб" 14 мая проверит тепловые сети в Колпинском и Пушкинском районах. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе предприятия.

В Пушкине проверят тепловые сети от энергоисточников, расположенных по адресам: Кадетский бульвар, 8а, Кадетский бульвар, 26а, Новокондапокшино, 67а, Лесное, 29. В Колпинском районе испытания затронут одну котельную в поселке Понтонный, на улице Товпеко, 12 к.2.

Энергетики ГУП "ТЭК" проверят 261 теплосеть в 17 районах Петербурга и четырех районах Ленинградской области. Проверку перед началом нового отопительного сезона и ремонт источников тепловой энергии вместе с их испытанием нужно завершить до 23 августа 2021 года. В межотопительном сезоне 2021 года предприятие проверит свыше 4700 км тепловых сетей на собственном балансе.

С 18 мая "Теплосеть Санкт-Петербурга" начинает гидравлические работы в районах Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти.

Фото: Piter.tv