ГУП "Горэлектротранс" получил трамвайную линию от Ладожского вокзала по Гранитной улице

Такое решение принял вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

В среду, 30 июня, инициативная группа по защите транспортной инфраструктуры Петербурга (ИГЗТИ) на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" опубликовала ответ заместителя председателя комитета по инвестициям Максима Шарипова о будущем трамвайной линии от Ладожского вокзала по Гранитной улице.

В письме говорится, что вице-губернатор Петербурга Максим Соколов принял решение о передачи линии ГУП "Горэлектротранс".

В августе 2019 года Гранитную улицу в Петербурге открыли после реконструкции. Кроме ремонта дороги на Гранитной улице переустроили инженерные сети, наружное освещение, а также создали автобусные станции и трамвайные пути. Однако по рельсам так никто и не ездил.

Ранее мы писали, что в Петербурге появятся транспортно-пересадочные узлы.

Фото: Piter.tv; ВКонтакте / ИГЗТИ