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С августа автовладельцы будут получать госномера по месту прописки
Сегодня, 9:46
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nastya960

С августа автовладельцы будут получать госномера по месту прописки

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Данное нововведение лишь поможет отслеживать рост регионального автопарка.

В ГИБДД хотят обязать автовладельцев получать государственные номера в соответствии с пропиской. Об этом сообщает "Коммерсант".

В Госавтоинспекции объясняют это "необходимостью учета и анализа развития регионов, состояния дорожной дисциплины и законности". Данный закон начнет действовать 4 августа 2019 года.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что для автовладельцев ничего не изменится после вступления в силу данного законопроекта. Данное нововведение лишь поможет отслеживать рост регионального автопарка.

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Фото: pixabay.com

 

 

Теги: автомобили, автопарк, вячеслав лысаков, гибдд, госавтоинспекция, госномера
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Автомобильные новости,

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