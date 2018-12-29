С августа автовладельцы будут получать госномера по месту прописки

Данное нововведение лишь поможет отслеживать рост регионального автопарка.

В ГИБДД хотят обязать автовладельцев получать государственные номера в соответствии с пропиской. Об этом сообщает "Коммерсант".

В Госавтоинспекции объясняют это "необходимостью учета и анализа развития регионов, состояния дорожной дисциплины и законности". Данный закон начнет действовать 4 августа 2019 года.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что для автовладельцев ничего не изменится после вступления в силу данного законопроекта. Данное нововведение лишь поможет отслеживать рост регионального автопарка.

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