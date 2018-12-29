Новые правила сдачи на права в 2019 году

Piter.TV расскажет, чего стоит ждать будущим водителям.

Новые правила сдачи на водительские права в ГИБДД

До конца текущего года в России начнут действовать новые правила сдачи на права в ГИБДД. Чтобы получить заветную карточку начинающим автомобилистам придется изрядно попотеть. Экзамен станет сложнее по всем трем направлениям. Напомним, это сдача теории (тест на знание правил дорожного движения), площадка (тест на владение первоначальными навыками вождения) и экзамен в городе. Piter.TV расскажет, чего стоит ждать россиянам, желающим получить права, когда новые правила вступят в силу.

Как ужесточили экзамен в ГИБДД?

Сейчас во время сдачи теоретической части экзаменующемуся можно допустить две ошибки: необходимо правильно ответить на 18 из 20 вопросов. По новым правилам после каждого промаха нужно будет ответить еще на пять дополнительных вопросов того же тематического блока.

Однако теоретическая часть в экзамене — это не самое сложное, что ждет будущих водителей. Гораздо хуже дела обстоят с практикой. Согласно новым правилам на площадке нужно будет выполнить не три упражнения (эстакада, змейка и гараж), а пять. Среди новых упражнений есть "Остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров", "Парковка задним ходом и выезд с парковочного места" и другие.

Экзамен на права в ГИБДД город

И, наконец, экзамен по городу. Новые правила добавляют к девяти существующим заданиям "Разворот за пределами перекрестка" и "Проезд железнодорожного переезда". Каждое выполненное задание будет по-прежнему оцениваться в баллах: 5, 3 и 1 за каждую ошибку в зависимости от типа нарушения (грубое, среднее, мелкое). Если водитель набрал 5 баллов, то экзамен считается проваленным. К слову, система начисления баллов тоже станет более жесткой.

С какого числа начнут действовать новые правила?

Стоит отметить, что глава МВД Владимир Колокольцев уже подписал приказ, утверждающий новый регламент сдачи экзаменов в ГИБДД. Документ был направлен в Министерство Юстиции России. Он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

"За рулем автомобиля должны быть те, кто осознает свою ответственность, а не те, кто просто покататься хочет", — уверен премьер-министр России Дмитрий Медведев.

К чему приведет ужесточение экзаменов на права?

С одной стороны, ужесточение правил может повысить качество подготовки будущих водителей. Однако резкое закручивание гаек может привести к увеличению числа людей, желающих купить права. Все-таки время — тоже деньги.

Есть и те, кто дает на лапу инструктору и автошколе. Но с недавних пор руководство МВД стало внимательнее следить за подобными инцидентами, теперь сдача экзамена фиксируется на видеокамеры. Дать взятку по-прежнему можно, однако коррупционная цепочка стала более сложной. В связи с этим некоторые люди предпочитают оставаться пешеходами и пользоваться услугами общественного транспорта.

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