ГИБДД хочет повысить допустимую скорость до 150 километров час

Глава Государственной автоинспекции Михаил Черников заявил, что ведомство рассматривает повышение максимально допустимой скорости на некоторых дорогах РФ до 150 километров в час. Об этом пишет ТАСС.
По его словам лимит скорости можно повысить на тех участках автомобильных дорог, где это будет безопасно.
Я думаю, что водители будут благодарны, когда они смогут комфортно проехать участок дороги со скоростью, которая обеспечит безопасность, и она будет не минимизирована до какого-то очень мелкого предела.
Михаил Черников, глава ГИБДД
Он подчеркнул, что увеличение скорости будет возможно на участках дорог, где "обеспечены все инфраструктурные мероприятия, в частности разделение транспортных потоков искусственным сооружением".
Напомним, Черников также заявил, что в следующем году у сотрудников ГИБДД появится спецоборудование, с помощью которого можно будет моментально выявить нетрезвых водителей. Данный прибор выявляет наличие паров алкоголя.
Ранее мы сообщали, что ГИБДД хочет запретить таксистам со стажем менее трех лет пользоваться агрегаторами.
Фото: pixabay.com
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