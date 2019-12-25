ГИБДД хочет повысить допустимую скорость до 150 километров час

Для этого автодороги должны быть безопасными.

Глава Государственной автоинспекции Михаил Черников заявил, что ведомство рассматривает повышение максимально допустимой скорости на некоторых дорогах РФ до 150 километров в час. Об этом пишет ТАСС.

По его словам лимит скорости можно повысить на тех участках автомобильных дорог, где это будет безопасно.

Я думаю, что водители будут благодарны, когда они смогут комфортно проехать участок дороги со скоростью, которая обеспечит безопасность, и она будет не минимизирована до какого-то очень мелкого предела. Михаил Черников, глава ГИБДД

Он подчеркнул, что увеличение скорости будет возможно на участках дорог, где "обеспечены все инфраструктурные мероприятия, в частности разделение транспортных потоков искусственным сооружением".

Напомним, Черников также заявил, что в следующем году у сотрудников ГИБДД появится спецоборудование, с помощью которого можно будет моментально выявить нетрезвых водителей. Данный прибор выявляет наличие паров алкоголя.

Ранее мы сообщали, что ГИБДД хочет запретить таксистам со стажем менее трех лет пользоваться агрегаторами.

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