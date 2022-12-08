ГА ООН приняла резолюцию России по контролю над вооружениями

Генеральная ассамблея ООН приняла на очередном заседании российскую резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями. Документ призывает государства выполнять все положения этих междунаордных соглашений в полном объеме. Авторы в тексте говорят также о необходимости прикладывать усилия по укреплению системы договоров в области контроля над вооружениями. Любые подрывающие действия по вопросу контроля над нераспространением ядерного оружия и разоружению считаются подрывом глобальной и международной стабильности. Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш обязан помогать сохранению целостности таких договоров, а также поощрять разработку государствами дополнительных мер безопасности. "За" проект выступили 173 страны, "против" был один голос и еще девять - воздержались.

Дополнительно Генассамблея ОООН приняла в среду на заседании еще две российские резолюции, которые касаются информационной безопасности ("за" - 112 делегаций, 52 проголосовали "против", а 8 воздержались) и космического пространства. Ранее эти документы были одобрены профильным Первым комитетом ГА ООН. Уточним, что резолюция о неразмещении первыми оружия в космосе получила во время голосования поддержку 122 стран, против выступили 50, а 4 воздержались. Авторы документа призвали страны, которые обладают такими возможностями, изучить политическое обязательство по неразмещению такого вида оружия в космосе. Проект был презентован делегатами РФ и КНР в 2008 году на Конференции по разоружению.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций

