Frictional Games представила первый геймплейный ролик хоррора Amnesia: The Bunker

Релиз игры намечен на март следующего года.

Компания-разрабочтик Frictional Games на своем официальном YouTube-канале представила первый геймплейный ролик нового хоррора Amnesia: The Bunker. Видео длится всего 23 секунды. В нем показан один из способов открывания дверей в компьютерной игре. В кадре видно, как главный герой заряжает револьвер одним патроном, а затем отстреливает висящий на двери навесной замок. Далее протагонист истории начинает спускаться в глубины темного бункера. Этим ролик заканчивается. Ранее создатели объясняли пользователям, что им предстоит погрузиться в мрачный полуоткрытый мир, заброшенный бункер времен Первой мировой войны. Повествование будет вестись от первого лица. Авторы проекта обещали регулярно менять объекты угрозы, а также точки спауна лута при каждом новом прохождении. Напомним, что Amnesia: The Bunker выйдет на персональных компьютерах и игровых консолях PlayStation и Xbox в марте 2023 года.

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Фото и видео: YouTube / frictionalgames