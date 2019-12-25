Фрегат "Адмирал Касатонов" в июле примут в состав ВМФ

Главком ВМФ России рассказал, что корабль завершает государственные испытания.

Фрегат "Адмирал Касатонов" в июле примут в состав Военно-морского флота России. Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов. Эксперт объяснил, что второй фрегат дальней морской зоны проекта 22350 заканчивает испытания.

Сделана ставка на оснащение надводной составляющей ВМФ России фрегатами нового поколения проекта 22350 типа "Адмирал Горшков" Николай Евменов, главнокомандующий ВМФ России

Специалист добавил, что проект 22350 имеет модернизированный запас. Он получит дальнейшее развитие, включая усовершенствование корабельных систем и вооружения.

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