Французский аниматор выпустил мультфильм с кукольным Леонардо Ди Каприо

Французский режиссер-мультипликатор Виктор Хегелин выпустил новый ролик. В этот раз главный героем видео стал голливудский актер Леонардо Ди Каприо.
В 30-секундном видео показаны сцены из культовых фильмов с участием кукольного Ди Каприо. Зрители могут увидеть отрывки из таких картин, как "Поймай меня, если сможешь", "Титаник", "Выживший", "Начало", "Волк с Уолл-стрит" и "Великий Гэтсби". Все эпизоды разыграны в шутливой манере.
Этот ролик стал второй работой Виктора Хегелина, посвященной голливудским звездам. В ноябре прошлого года аниматор выпустил видео, в котором кукольный Том Круз воспроизвел свои самые известные трюки.
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Видео: patagraph
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