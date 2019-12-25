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Француженка в подвале дома нашла чемодан с 500 тысячами евро
Сегодня, 9:39
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MShaffter

Француженка в подвале дома нашла чемодан с 500 тысячами евро

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Женщина получила в наследство квартиру и обнаружила там клад.

Во Франции женщина нашла в подвале дома чемодан с сокровищами.

ТАСС со ссылкой на французские СМИ сообщает, что 55-летня женщина унаследовала квартиру с подвалом от своей матери. Наследница решила продать квартиру. Во время оценки подвал оказался запертым.

Когда открыли помещение, то в нем нашли чемодан набитый купюрами номиналом в 50, 100 и 500 евро. Приблизительная сумма около 500-600 тысяч евро. Сейчас полиция выясняет источник крупной суммы денег. Не исключается криминальная история.

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Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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