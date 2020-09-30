Рыбаки выловили в Карибском море женщину, которая пропала 2 года назад

В сети опубликовано чудесного спасения.

В Карибском море рыбаки случайно наткнулись на дрейфующую на круге женщину.

Издание The Sun рассказало историю чудесного спасения несчастной женщины в Карибском море. Рыбаки, проплывая на своем судне, увидели предмет, похожий издали на бревно. Подойдя ближе, они поняли, что это женщина, которая едва подавала признаки жизни.

Мужчины подняли женщину из воды и доставили на берег. Сейчас она в больнице под наблюдением врачей. Как удалось выяснить, женщина пропала из дома 2 года назад. Она сбежала из дома от мужа тирана, с которым прожила 20 лет, порвав все связи с родственниками.

После ухода из дома она полгода бродяжничала, пока ей не предложили место в приюте. На днях ее оттуда выгнали, объяснив тем, что ее муж переехал в другой штат. Тогда женщина взяла круг и уплыла в море, отдавшись на волю стихии.

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Видео:The Sun