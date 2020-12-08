Франция успешно испытала боевой лазер для уничтожения беспилотников

Он может быть принят на вооружение в 2024 году.

Военно-морские силы Франции провели испытания новой лазерной системы HELMA-P, которая предназначена для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Видео было опубликовано на Youtube-канале Агентства оборонных инноваций Министерства вооруженных сил страны.

Данный вид вооружения предназначен для установки на корабли французского флота. В ходе испытаний лазер был применен на управляемые БПЛА во время полета. Луч захватывал цели и прожигал корпус дронов, вследствие чего они выходили из строя.

Сообщается, что испытания проводились при низкой облачности и в условиях дождя. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, результаты оказались успешными. Следующие подобные мероприятия запланированы на 2022 год, на вооружение лазеры могут быть приняты в 2024 году.

Ранее российский фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели.

Видео: Youtube / Agence de l"innovation de défense