Фото: найдены актрисы на роли в ремейке "Суперкрошек" Диабло Коди

Телеканал The CW заказал производство пилотной серии.

Найдены актрисы на роли в ремейке "Суперкрошек" Диабло Коди. По данным американского издания Deadline, адаптация анимационной франшизы The Powerpuff Girls получила исполнительниц главных ролей. Известно, что сериал будет выходить на телеканале The CW. К касту приписаны Дав Камерон в роли Пузырька, Хлоя Беннет (Дрожь из "Агентов "Щ.И.Т.") - в роли Цветика, а также певица Яна Перро - в роли Пестика.

На данный момент канал заказал только пилотный выпуск проекта. Разработкой его сценария занимаются Диабо Коди, работавшая над такими картинами как "Джуно", "Талли", "Тело Дженнифер". Ей помогает Хезер Ранье ("Вероника Марс", "Сонная лощина", "Я - зомби"). Премьера шоу не назначена.

Напомним, что оригинал "Суперкрошек" Крэйга Маккрекена выходили на Cartoon Network с 1998-го по 2005-й. В общей сложности проект выдержал шесть сезонов. В центре сюжета находились три юные героини, которые обладали сверхспособностями. Они боролись против злодеев из родного города Таунсвилля.

Netflix снимет сериал по роману Стивена Кинга "Талисман".

Фото: Кинопоиск, Twitter/ComingSoon.net by Mandatory