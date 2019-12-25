Forbes поместил Порошенко в тройку богатейших бизнесменов Украины

Первое место в рейтинге отдано Ринату Ахметову.

Украинская версия Forbes поместила Петра Порошенко в тройку богатейших бизнесменов Украины. Журнал опубликовал соответствующий рейтинг из ста предпринимателей впервые с 2016 года.

Первая позиция списка отдана горно-металлургическому магнату Ринату Ахметову. На данный момент состояние бизнесмена оценивается в 2,8 млрд долларов. Следующими в списке стали глава группы "Интерпайп" Виктор Пинчук и бывший президент Украины Петр Порошенко. Они поделили второе и третье места с 1,4 млрд долларов у каждого. Журналисты отметили, что основным источником благосостояния политика является кондитерская фабрика "Рошен". За 2019 год выручка производства выросла на 41%.

В Forbes отметили, что в рейтинг попали восемь украинцев, чье состояние оценивается не менее миллиарда долларов. Состояние "золотой сотни" превышает 31 млрд долларов.

Состояние богатейших люди планеты стало еще больше.