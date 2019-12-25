Общее количество детей в списке — 51.

Forbes назвал богатейших российских наследников. Издание составило список 20 российских семей, где на каждого ребёнка приходится не менее 2,25 миллиарда долларов.

Его в очередной раз возглавил Юсуф Алекперов, сын Вагита Алекперова, одного из владельцев "Лукойла". Отмечается, что Юсуф ушёл из компании в 2018 году и создал свой бизнес — производство энергетика Plan B. За неполный 2018 год прибыль данного предприятия составила почти три миллиона рублей.

Второе место заняли дочь и сын Леонида Мехельсона, который владеет компаниями "Новатэк" и "Сибур". На его детей приходится по 10,1 миллиарда долларов.

На третьем месте сын Искандера Махмудова, владельца Уральской горно-металлургической компании. На ребёнка миллиардера приходится состояние в девять миллиардов долларов.

Общее количество детей в списке — 51. В нём пять новых участников по сравнению с новым годом. Например, три ребёнка сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова.

Ранее Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет.