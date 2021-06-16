Подсветка появилась на достопримечательности вечером 15 июня.

Фонтан в Женеве подсветили цветами флагов России и США перед саммитом, в котором примут участие президенты Владимир Путин и Джо Байден. По информации от местных журналистов, праздничная подсветка замечена на достопримечательности Жет д"О. Вода "окрасилась" в белые, красные и синие цвета, которые являются общими для флагов обоих государств.

Напомним, что оба мировых лидера уже прибыли в Швейцарию для встречи. Подсветка появилась вечером 15 июня, несмотря на то, что управляющая компания SIG ранее обещала, что иллюминацию включат только в день встречи политиков. Местные жители сразу же облюбовали место, фотографируясь с подсвеченным фонтаном.

Напомним, что женевский фонтан считается одним из самых высоких в мире. Высота его струи достигает около 150 метров, а скорость - 200 километров в час.

Байден готов к встрече с Путиным в Женеве.

Фото: Telegram / РИА Новости

Видео: Telegram / ТАСС