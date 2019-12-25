Флагман Черноморского флота "Москва" вышел на первые учения после ремонта

Флагман Черноморского флота вышел на первые учения после ремонта. Об этом сообщили представители отдела информационного обеспечения ЧФ. Военные отметили, что речь идет о ракетном крейсере "Москва".
Гвардейский ордена Нахимова крейсер "Москва" вышел в море после завершения планового ремонта и приступил к отработке специальной курсовой задачи
сообщение военных
В акватории Черного моря экипаж отработает ведение противовоздушной обороны, а также артиллерийские зенитные стрельбы, использование средств радиоэлектронной борьбы, всестороннюю оборону и борьбу за живучесть. Военные также проверят готовность экипажа к защите корабля при морском переходе и при стоянке на незащищенном рейде.
Украина направила ноту протеста из-за учений в Крыму.
Фото: Piter.tv
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