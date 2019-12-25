  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Флагман Черноморского флота "Москва" вышел на первые учения после ремонта
Сегодня, 9:32
57
lesjasap

Флагман Черноморского флота "Москва" вышел на первые учения после ремонта

0 0

Ракетный крейсер отработает атаку и защиту в Черном море.

Флагман Черноморского флота вышел на первые учения после ремонта. Об этом сообщили представители отдела информационного обеспечения ЧФ. Военные отметили, что речь идет о ракетном крейсере "Москва".

Гвардейский ордена Нахимова крейсер "Москва" вышел в море после завершения планового ремонта и приступил к отработке специальной курсовой задачи

сообщение военных

В акватории Черного моря экипаж отработает ведение противовоздушной обороны, а также артиллерийские зенитные стрельбы, использование средств радиоэлектронной борьбы, всестороннюю оборону и борьбу за живучесть. Военные также проверят готовность экипажа к защите корабля при морском переходе и при стоянке на незащищенном рейде.

Украина направила ноту протеста из-за учений в Крыму.

Фото: Piter.tv

Теги: крейсер москва, черноморский флот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии